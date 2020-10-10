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Aktüel Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saatte Husilere ait ikinci İHA'yı düşürdü
Aktüel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saatte Husilere ait ikinci İHA'yı düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:59:03 -
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saatte Husilere ait ikinci İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan patlayıcı yüklü İHA'sının imha edildiğini belirtti.

Maliki, İHA'nın hangi bölgeyi hedef aldığına dair bilgi vermedi.

Koalisyon güçleri son 24 saat içinde, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir İHA'yı daha düşürdüklerini açıklamıştı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.⁧

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