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Dünya Suudi Arabistan öncülüğünde harekete geçtiler! Hava operasyonu başladı
Dünya

Suudi Arabistan öncülüğünde harekete geçtiler! Hava operasyonu başladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilere karşı hava operasyonu başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 15:53:00 -
Suudi Arabistan öncülüğünde harekete geçtiler! Hava operasyonu başladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Koalisyon kaynaklarınca yapılan açıklamada, Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere farklı bölgelerde Husilere karşı hava operasyonlarının başlatıldığı ifade edildi.

Başlatılan operasyonla Husilerin manevra alanının kısıtlanmasına yönelik saldırılar gerçekleştirileceği ifade edilirken, sivil hedeflerin kırmızı çizgi olarak kabul edildiği belirtildi.

Operasyonun ilanından kısa bir süre önce koalisyona ait savaş uçakları başken Sana'ya yönelik hava saldırıları gerçekleştirmişti.

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