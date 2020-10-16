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Aktüel Suudi Arabistan, Mısır, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Suudi Arabistan, Mısır, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:06:42 -
Suudi Arabistan, Mısır, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 144'e, Mısır'da 6 bin 88'e, Libya'da 699'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 455'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 17 kişi daha yaşamını yitirdi, 433 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 144'e, vaka sayısı 341 bin 495'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 327 bin 795'e çıktı.

- Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 11 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 118 kişide virüs tespit edildi, 91 kişi sağlığına kavuştu.

Ülke genelinde toplam can kaybı 6 bin 88'e, vaka sayısı 105 bin 33'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 98 bin 11'e çıktı.

- Libya

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 hastası 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1169 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 699'a, vaka sayısının 47 bin 845'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 26 bin 62'ye ulaştığı kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1412 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 455'e, vaka sayısı 112 bin 849'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 104 bin 943'e çıktı.


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