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Ekonomi Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e damping soruşturması
Ekonomi

Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e damping soruşturması

Yeniakit Publisher
2020-10-17 08:54:43 -
Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e damping soruşturması

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen" ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin başvurusuna istinaden, Suudi Arabistan Krallığı menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e yönelik bir damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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