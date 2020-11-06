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Aktüel Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı
Aktüel

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:10:56 -
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan İzmir'deki depremzedelere yardım talimatı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için acilen tıbbi, insani ve barınak yardımı gönderilmesi için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne talimat verdi.

Haberde, bu yardımın Kral Selman'ın dost Türk halkının yanında yer alma isteğinden kaynaklandığı belirtildi.


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