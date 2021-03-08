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Dünya Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye mesaj gönderdi
Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye mesaj gönderdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in mesajını iletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:12:00 -
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye mesaj gönderdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin bir mesaj aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Katar Emiri Temim'e Suudi Arabistan Kralı Selman'ın mesajını iletti.

Mesajın iki ülkeyi birbirine bağlayan derin kardeşlik ilişkileri, bu ilişkileri destekleme ve güçlendirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularla alakalı olduğu belirtildi.

Körfez krizi ve El-Ula Zirvesi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

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