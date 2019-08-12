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Suudi Arabistan Kralı ile BAE Prensi Yemen’i görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya gelerek, Yemen’de artan tansiyon hakkında görüştü.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:58
Suudi Arabistan Kralı ile BAE Prensi Yemen’i görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya gelerek, Yemen’de artan tansiyon hakkında görüştü.


BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir araya gelerek Yemen’i görüştü. Zayed görüşmede, BAE ile Suudi Arabistan’ın arasındaki bağların güçlü olduğunu, sağlam temellere dayanan ortak değerler ve politikalar olduğu müddetçe devam edeceğini söyledi. Zayed, BAE ile Suudi Arabistan’ın Yemen’deki taraflara Yemen halkının çıkarları için diyaloga öncelik vermelerine dair çağrıda bulunduğunu kaydetti.


Yemenliler arasındaki farklılıkları çözmenin tek yolunun diyalog olduğunun altını çizen Zayed, Yemenli taraflara bu fırsatı değerlerimeler gerektiğini ve fikir birliğine ulaşmaları için görüşmelerde bulunmaları gerektiğini vurguladı.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da katıldığı toplantı, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’nin (STC), Yemen’in geçici başkenti Aden’de, Yemen hükumetini destekleyen gruplarla çatışması üzerine düzenlendi. Geçtiğimiz gün, Yemen Devlet BaşkanıMansur Hadi ile Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:58
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