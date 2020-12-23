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Aktüel Suudi Arabistan: KİK üyelerinin birliğini koruma konusunda ilerliyoruz
Aktüel

Suudi Arabistan: KİK üyelerinin birliğini koruma konusunda ilerliyoruz

Yeniakit Publisher
2020-12-23 01:45:33 -
Suudi Arabistan: KİK üyelerinin birliğini koruma konusunda ilerliyoruz

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, sahip olduğu bölgesel ve uluslararası ağırlığıyla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin birliğini koruma ve güçlendirme konusunda ilerlediğini belirtti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan ancak kaynağı belirtilmeyen açıklamada, Riyad yönetiminin, Körfez ülkeleri arasında birliğin sağlanmasını istediği, kardeşlik ve din bağı ile ortak gelecek temelinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceği ifade edildi.

"Suudi Arabistan, sahip olduğu bölgesel ve uluslararası ağırlığıyla KİK üyelerinin birliğini koruma ve güçlendirme konusunda ilerlemektedir." denilen açıklamada, bu birliğin korunmasındaki temel amacın, Körfez güvenliğinin korunması ve gelebilecek tehlikelere karşı onun aşılmaz bir set haline getirilmesi olduğu kaydedildi.

Kuveyt 17 Aralık'ta, KİK zirvesinin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 5 Ocak'ta düzenleneceğini duyurmuştu.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açarken Kuveyt krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

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