Suudi Arabistan karıştı! Halk sokaklara indi

7 Ekim'den beri Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e sessiz kalan ülkelerden Suudi Arabistan'da halk ayaklandı. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze için sokağa çıkan halk, hükümeti protesto etti. Zaman zaman güvenlik güçleriyle arbede yaşandı.

Suudi Arabistan'da halk, Gazze'de yaşanan katliamlara sessiz kalmayarak sokaklara çıktı. Hükümetin sessiz kalmasını da protesto eden kalabalık gruplar, zaman zaman güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.

Sokaklar karıştı

Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını 7 Ekim'den sürdüren İsrail, uluslararası kamuoyunda desteğini gün geçtikçe kaybediyor. Diplomatik anlamda İsrail'e sessiz kalan ülkelerden bir tanesi olan Suudi Arabistan'da bu nedenle sokaklar karıştı.

Güvenlik güçleri ile arbede yaşandı

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Gazze'de yapılan soykırıma varan katliamlara sessiz kalamayan kalabalık grup, sokaklara inerek İsrail'i ve Suudi Arabistan hükümetini protesto etti. Zaman zaman protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Gazze için dua etmedi iddiası

Öte yandan ayaklanmanın imamların Gazze için dua etmemesi nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olaylara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.