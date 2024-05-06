  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Suudi Arabistan kararını verdi: Ham petrolün fiyatını artırdı... Araplar tüm dünyaya ilan etti
Ekonomi

Suudi Arabistan kararını verdi: Ham petrolün fiyatını artırdı... Araplar tüm dünyaya ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-05-06 21:16:00 -
Suudi Arabistan kararını verdi: Ham petrolün fiyatını artırdı... Araplar tüm dünyaya ilan etti

Suudi Arabistan, Asya'ya sattığı ham petrolünün fiyatını artırdı. Dünya devletleri Araplardan satın almak istiyor. Fakat son adımı sonrası piyasada hareketlilik değişebilir!

Suudi Arabistan, Asya'ya sattığı en önemli ham petrolünün fiyatını üst üste üçüncü ay artırdı. Bloomberg tarafından görülen bir fiyat listesine göre Saudi Aramco, Asya'daki müşterileri için Arab Light ham petrolünün Haziran ayı resmi satış fiyatını 90 sent artırarak bölgesel Umman-Dubai referans fiyatının varil başına 2,90 dolar üzerine yükseltti.

Avrupa'daki müşteriler de krallığın Haziran satış fiyatlarında büyük artışlar görürken, ABD için fiyatlar büyük ölçüde sabit kaldı.

Bloomberg anketine göre OPEC Nisan ayında günde 26,81 milyon varil pompalayarak bir önceki aya göre günde yaklaşık 50.000 varil daha az üretim yaptı. Sonuç olarak, grup ve müttefiklerinin yıl başında arz fazlasını önlemek için üzerinde anlaştığı arz kısıtlamaları hala tamamlanmadı. Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri, üzerinde anlaşmaya varılan limitlerin üzerinde günde birkaç yüz bin varil pompalamaya devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23