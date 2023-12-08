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Ekonomi Suudi Arabistan kararını dünyaya ilan etti! Petrol fışkıran hükümet bu kez altın üretimi için harekete geçti: 2030'da 1 milyon ons seviyesi
Ekonomi

Suudi Arabistan kararını dünyaya ilan etti! Petrol fışkıran hükümet bu kez altın üretimi için harekete geçti: 2030'da 1 milyon ons seviyesi

Yeniakit Publisher
2023-12-08 17:55:00 - 2023-12-08 17:56:38
Suudi Arabistan kararını dünyaya ilan etti! Petrol fışkıran hükümet bu kez altın üretimi için harekete geçti: 2030'da 1 milyon ons seviyesi

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Al-Khorayef, altına ilişkin önemli bir açıklama yayımladı. Karar vereceğiz' diyerek duyurdu: Maden arama faaliyetlerini hızlandırdı!

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar Al-Khorayef, yeni bir madencilik yatırım yasasının yürürlüğe girmesinin ardından maden arama faaliyetlerini hızlandıran Suudi Arabistan'ın, 2030 yılında altın üretiminin iki kattan fazla artarak yaklaşık bir milyon onsa ulaşmasını beklediğini söyledi.

Bandar Al-Khorayef, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının, madenlerin araştırılması için yaklaşık 1,7 milyar Suudi riyali (453 milyon dolar) değerinde bir jeolojik araştırma programı başlattığını ve sadece 2023'teki harcamaların 370 milyon riyal (100 milyon dolar) olduğunu söyledi.

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