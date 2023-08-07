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Teknoloji Suudi Arabistan ile yeni anlaşma imzalandı! Baykar'dan açıklama
Teknoloji

Suudi Arabistan ile yeni anlaşma imzalandı! Baykar'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-07 03:08:00 -
Suudi Arabistan ile yeni anlaşma imzalandı! Baykar'dan açıklama

Savunma Sanayi Başkanlığı, Suudi Arabistan Askeri Sanayisi ile yeni anlaşmalara imza atıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Savunma sanayiimizdeki ihracat odaklı büyüme stratejilerimize yeni işbirliği anlaşmaları ile devam ediyoruz. Başkanlığımız koordinasyonunda Suudi Arabistan ile imza törenleri gerçekleştirildi.

Baykar Teknoloki ile SAMI ( Saudi Arabia Military Industries) arasında insansız hava araçlarının Suudi Arabistan’da yerel üretimine yönelik anlaşma imzalandı.

ASELSAN ve NCMS firması arasında elektro optik sistemler ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı.

ROKETSAN ve NCMS firması arasında akıllı mühimmatlar ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı.
Anlaşmalar; Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khalid Bin Hussein Al Bayari şahitliğinde gerçekleşti. Ülkemize Hayırlı Olsun.

Baykar'dan açıklama

Baykar Teknoloji'den yapılan açıklamada "Suudi Arabistan ile imzaladığımız Cumhuriyet tarihinin savunma ve havacılık alanındaki en büyük ihracat anlaşması sonrası bugün de Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile Bayraktar #AKINCI için Teknoloji Yerlileştirme Mutabakatı imzaladık. Savunma Sanayii Başkanlığımızın yol göstericiliği ve Baykar'ın öncülüğünde Milli Teknoloji Hamlesi misyonuyla Türk savunma sanayimizin köklü şirketleri ASELSAN ve ROKETSAN da tarihi anlaşmalara imza attılar. Bu anlaşmaların Türkiye ile Suudi Arabistan'a hayırlı olmasını ve dostluğumuzun daha da güçlenmesine katkı sağlamasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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