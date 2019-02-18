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Suudi Arabistan ile Pakistan anlaştı! Tam 20 milyar dolarlık

Suudi Arabistan ve Pakistan, petrokimya, enerji ve madencilik gibi alanlarda 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 00:59
Suudi Arabistan ile Pakistan anlaştı! Tam 20 milyar dolarlık

Pakistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Prens Muhammed bin Selman, veliaht prens olduğu 2017 yılından bu yana ilk resmi ziyaretini Pakistan'a yaptığını belirterek, buraya yapılacak Suudi yatırımlarının, iki ülke için de önemli olduğuna değindi.

İki ülkenin turizm konusunda da yatırım anlaşmaları yapacağını kaydeden Prens Selman, 2030 sonrası turist sayısını karşılıklı 50 milyona çıkarmak istediklerini söyledi.

Han ise turizm ve petrokimya alanında daha fazla iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, Pakistanlı hacıların Suudi Arabistan yolculukları ve vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını, Suudi hapishanelerinde bulunan 3 bini aşkın Pakistan vatandaşının serbest bırakılmasını talep etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende petrokimya, madencilik, rafineri, enerji üretimi, yenilenebilir enerji projeleri, hizmet sektörü ile gençlik ve spor alanlarında 20 milyar dolarlık mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

İmzalar, Pakistan Maliye Bakanı Asad Ömer, Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, Ticaret, Tekstil, Sanayi, Üretim ve Yatırım Bakanı Abdul Razak Davud ve Petrol Bakanı Gulam Sarvar Han ve ilgili bürokratlar tarafından atıldı.

Ömer, gün içerisinde Suudi enerji şirketi ACWA Power Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Abunayyan ve şirket yetkilileriyle de bir araya geldi. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Abunayyan, Pakistan'a 4 milyar dolarlık yatırım yapma isteklerini dile getirdi.

İki ülke arasında 2018 sonunda ticaret ve ekonomik destek anlaşmaları imzalanmıştı. Suudi Arabistan Pakistan'a 3 milyar dolarlık borç ile ödemesi ertelenmiş ve taksitlendirilmiş 3 milyar dolarlık petrol satışı sözü vermişti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesine de katılan Suudi Arabistan, projenin son noktası olan Gvadar Limanı'nda 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi yapmak için anlaşma imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 00:59
  1. Prens Muhammed bin Selman
  2. Pakistan
  3. Prens Selman
  4. Suudi Arabistan
  5. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

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