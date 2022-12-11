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Ekonomi Suudi Arabistan ile Kuveyt trilyon dolarlık gaz sahası için anlaştı
Ekonomi

Suudi Arabistan ile Kuveyt trilyon dolarlık gaz sahası için anlaştı

Trilyon dolar değerindeki Ed-Durra Gaz Sahası için Suudi Arabistan ve Kuveyt anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 20:39:00 -
Suudi Arabistan ile Kuveyt trilyon dolarlık gaz sahası için anlaştı

Kuveyt ile Suudi Arabistan, ortak petrol sahalarının bulunduğu "tarafsız bölge"nin yakınındaki Ed-Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzaladı.

Konuyla ilgili haber Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yayımlandı.

Habere göre, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya bağlı "Aramco Körfez İşletmetleri" ve "Kuveyt Körfez Petrol Şirketi", ortak Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninde, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ve Kuveyt Petrol Bakanı Bedr el-Mulla hazır bulundu.

Kuveyt Körfez Petrol Şirketi CEO'su Halid el-Uteybi, yaptığı açıklamada, Ed-Durra Gaz Sahası’nın geliştirilmesi programıyla, günlük bir milyar fit küp doğal gaz ve 84 bin varil doğal gaz üretilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Bu anlaşma ile Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, 24 Aralık 2019'da Durra Gaz Sahası’nın işletilmesi ve geliştirilmesi için imzaladığı anlaşmanın uygulanması hedefleniyor.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede yer alan El-Hafci ve El-Vefra petrol sahalarının günlük 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

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