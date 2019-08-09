0553 313 94 23

Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

09 Ağustos 2019 Cuma 09:24
Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha kentine gönderilen İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin dün Abha Havalimanı'na 2 İHA saldırısı düzenlediği ve uçak seferlerinde aksamaya yol açtığı iddiası da yalanlandı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:24
  1. Husi
  2. İHA
  3. koalisyon
  4. Suudi Arabistan
  5. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitkamil’deki camiler bayram namazına hazır
    1. Şehitkamil’deki camiler bayram..
    2. Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu
    3. Başkan Kılıç’tan trafik mesajı
    4. Spekülatif kur atağında bir yıl geride..
    5. "Türkiye diplomatik arenada barış,..
    6. Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi..
    7. Liderlerin bayram programı
    8. Kıbrıs’ta liderlerin kritik görüşmesi..
    9. TCMB'den repo ihalesi
    10. Çakır’dan bağış kampanyasına tam destek
    11. Kütahya Yeşilay’dan Rektör Uysal’a..
    12. (Özel) Veterinerler kurbanları ‘Rueff..
    13. Genç güreşçiler, Estonya’daki Dünya..
    14. Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
    15. Kurban eti nasıl saklamalı
    16. FETÖ’den aranan şahıs trafik..
    17. Hindistan’da sağanak muson yağmurları:..
    18. Şaphane Kır Düğün Salonu’na ilave tesis
    19. En çok ihracat alüminyumda
    20. Kütahya İl Müdürlerinden Müdür..
    21. Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman:..
    22. (Özel) Bayramlarda köpek otellerinde..
    23. Bayramlar sosyal medyadan kutlanıyor
    24. Milletvekili Erenler ve İl Başkanı..
    25. Mevsimlik tarım işçileri insanca..
    26. Başkan Karabacak: “Bayramlar kardeşlik..
    27. Belediye Kütahyaspor transfere doymuyor
    28. Gaziantep’te araçtan 6 kilo 700 gram..
    29. Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı
    30. Başkan Serçe: “Konyamızın gücüne güç..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama