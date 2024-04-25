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Dünya Suudi Arabistan hükümeti şokta! Kötü haber: Hastaneye kaldırıldı... Muhammed bin Selman böyle X'ten ilan etti
Dünya

Suudi Arabistan hükümeti şokta! Kötü haber: Hastaneye kaldırıldı... Muhammed bin Selman böyle X'ten ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:16:00 - 2024-04-25 15:30:35
Suudi Arabistan hükümeti şokta! Kötü haber: Hastaneye kaldırıldı... Muhammed bin Selman böyle X'ten ilan etti

Suudi Arabistan Muhammed bin Selman bin Abdulaziz'den kötü haber geldi! Abdulaziz'in hastaneye nakledildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman'ın Cidde'deki Kral Faysal Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

RUTİN SAĞLIK KONTROLÜ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde,  Muhammed bin Selman'ın Cidde'deki Kral Faysal Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, benzer bilgileri paylaşarak Kral için sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

Aralık 1935 doğumlu Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 2015'ten bu yana ülke yönetimini elinde bulunduruyor.
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