Suudi Arabistan Havayolları ilan etmeye hazırlanıyor: hacıları taşımak için uçan taksi kullanacak! Bomba hamlesi

Suudi Arabistan Havayolları, Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Mekke'deki oteller arasında hacıları taşımak üzere uçan taksiler işletmeyi planladığını açıkladı. Saudia bu hizmet için yaklaşık 100 uçak satın almayı planlıyor.

Saudia Group'un kurumsal iletişim direktörü ve sözcüsü Abdullah Al-Shahrani'ye göre Suudi ulusal havayolu şirketi, Hac sezonunda yeni bir ulaşım yöntemi olarak hava taksilerini kullanmak için hazırlık yapıyor.

Al-Shahrani, Saudia Group'un Cidde havaalanı ile Mekke'de Ulu Cami ve diğer kutsal mekanların yakınındaki oteller arasında hizmet verecek 100 adet elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı olan Lilium jeti satın almak üzere sözleşme imzaladığını söyledi.

Suudi Arabistan Havayolları, Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ile Mekke'deki oteller arasında uçan taksiler işletmek üzere yaklaşık 100 uçak satın almayı planlıyor.

ELEKTRİKLİ UÇAK LİLİUM, TAMAMEN ELEKTRİK GÜCÜYLE ÇALIŞAN İLK UÇAKLARDAN BİRİ

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"Gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından bu uçaklar Hac ve Umre mevsimlerinde Tanrı misafirleriyle birlikte Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı'ndan Mekke'deki Ulu Cami yakınlarındaki otellerin pistlerine uçacak" dedi.

Al-Shahrani uçan taksinin dört ila altı yolcu taşıyabildiğini kaydetti. "Lilium uçağı düşük karbon emisyonu oranıyla çevre dostu bir uçaktır ve maksimum 250 km mesafe kat ettiği için hava yolculuğunun sürdürülmesi ve uçuş süresinin kısaltılması için olanaklardan biridir.

"Yaklaşık 100 uçak satın alarak, Suudi Havayolları bu gelişmiş elektrikli uçakla bir dizi seyahat noktasını birbirine bağlamak için gelişmiş bir hizmet başlatmayı amaçlıyor ve bunu Saudia'nın faaliyet gösterdiği ana havaalanları arasındaki hava rotalarıyla destekleyecek" dedi ve bunun misafirleri için özel bir hizmet olduğuna işaret etti.

Al-Shahrani ayrıca uçağın koltuk düzenlemesi için çeşitli seçenekler sunan benzersiz bir kabine sahip olduğunu ve en iyi seyahat deneyimlerini arayan seçkin konukların ihtiyaçlarını karşılayan geniş alanlarla karakterize edildiğini söyledi.

Al-Shahrani'ye göre Suudi Havayolları, Suudi pazarında bu tür bir uçağı işletmek için gerekli tüm düzenleyici onayları sağlayarak Lilium'u desteklemek için çalışacak.

"Bu girişim, emisyonsuz havacılık yoluyla Krallık'taki turizm sektörünün sürdürülebilirliğini teşvik etmeye önemli ölçüde katkıda bulunacağından, Krallık'taki hava taşımacılığı sektörünü geliştirme çabaları çerçevesinde önemli bir adımdır" diye ekledi.

Hava taksinin talep üzerine kısa uçuşlar yapan küçük bir ticari uçak olması dikkat çekicidir. (Patronlar Dünyası)