Suudi Arabistan havalimanına drone saldırısı Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan sınırında yer alan Cizan kentine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'la da savaşan Husiler, bir kez daha havalimanı hedef aldı. İran destekli grup, bugün yaptığı açıklamada sınırda yer alan Cizan kentindeki havalimanına insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini bildiriyor. Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yok. Riyad yönetimi, Salı günü Husilere ait üç drone'u düşürdüklerini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.