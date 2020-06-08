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Suudi Arabistan, hac kontenjanlarına yüzde 20 sınırlama getirmeyi planlıyor

Suudi Arabistan’da her geçen gün artan korona virüs vakaları nedeniyle hac ziyaretlerine yüzde 20 kontenjan sınırlaması getirilmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:34:10 -
Suudi Arabistan, hac kontenjanlarına yüzde 20 sınırlama getirmeyi planlıyor

Suudi Arabistan’da her geçen gün artan korona virüs vakaları nedeniyle hac ziyaretlerine yüzde 20 kontenjan sınırlaması getirilmesi planlanıyor.


Suudi Arabistan’da korona virüs vaka sayısının 100 bini aşmasının ardından yetkililer çeşitli önlemler almayı düşündüklerini açıkladı. Yetkililer, hac ziyaretlerinde her ülkeye verilen kotanın sadece yüzde 20’sine izin vermeyi planladıklarını dile getirdi. Suudi Arabistan, salgın nedeniyle Mart ayından bu yana hac ve umre ziyaretlerini askıya almıştı. Her yıl 2,5 milyon Müslüman kutsal toprakları ziyaret ediyor.


Öte yandan, Suudi Arabistan’da toplam korona virüs vaka sayısı 105 bin 283’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 746’ya yükseldi.

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