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Dünya Suudi Arabistan hac ibadetine ilişkin bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacak
Dünya

Suudi Arabistan hac ibadetine ilişkin bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacak

Suudi Arabistan yönetimi, bu yılki hac ibadetine ilişkin bilgi ve detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 07:14:00 -
Suudi Arabistan hac ibadetine ilişkin bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacak

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesinin haberine göre, Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl kutsal toprakları ziyaret edecek hacı sayısının 60 bin olup olmayacağı yönündeki soruları yanıtladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yılki hac ibadetine ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi. Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

Hac ve Umre Bakanlığı 9 Mayıs'taki açıklamasında, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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