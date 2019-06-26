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Suudi Arabistan Güney Kore’ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor

Suudi Arabistan, Güney Kore’deki Suudi firması Aramco’ya ait petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
Suudi Arabistan Güney Kore’ye 4 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuruyor

Suudi Arabistan, Güney Kore’deki Suudi firması Aramco’ya ait petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapmaya hazırlanıyor.


Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Seul Mavi Başkanlık Sarayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Moon Jae-in ile Veliaht Prens iki ülke arasında ekonomik işbirliği konusunda görüşmeler yaptı.


Suudi Arabistan medyasındaki haberlerde, Muhammed bin Selman’ın Güney Kore’nin üçüncü büyük petrol rafinerisi olan ve tamamı Suudi Arabistan firması Aramco’ya ait olan petrol rafinerisine 4 milyar 200 milyon dolarlık bir genişletme yatırımı yapacağı kaydedildi. Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Emin Nasır da rafinerinin ham petrolü doğrudan kimyasal maddelere dönüştüreceğini söyledi.


Suudi Arabistan Petrol İdaresi S-Oil’den geçen şubat ayında yapılan açıklamada, Güney Kore’nin Aramco’nun ticaretdepartmanına 2 milyar 320 milyon dolarlık petrol ürünü satacağı ifade edilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
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