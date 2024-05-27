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Dünya Suudi Arabistan, Filistin'e destek için uluslararası topluma derhal müdahale çağrısı yaptı! Allah, bunları perişan eylesin diyoruz
Dünya

Suudi Arabistan, Filistin'e destek için uluslararası topluma derhal müdahale çağrısı yaptı! Allah, bunları perişan eylesin diyoruz

Yeniakit Publisher
2024-05-27 20:16:00 - 2024-05-27 20:37:12
Suudi Arabistan, Filistin'e destek için uluslararası topluma derhal müdahale çağrısı yaptı! Allah, bunları perişan eylesin diyoruz

Suudi Arabistan, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarını, silahsız sivilleri hedef almaya devam etmesini ve son olarak Refah'ın ve insanların çadırlarını hedef almasını en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Halka yönelik zulüm devam ediyor.

Suudi Arabistan, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarını, silahsız sivilleri hedef almaya devam etmesini ve son olarak Refah'ın kuzeybatısındaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınındaki yerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef almasını en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin tüm uluslararası ve insani kararları, yasaları ve normları açık bir şekilde ihlal etmeye devam etmesini, Suudi Arabistan’ın kategorik olarak reddettiğini yineledi.

Bakanlık, uluslararası toplumu, Filistin halkının yaşadığı eşi benzeri görülmemiş insani felaketin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla, İsrail işgal güçleri tarafından işlenen katliamları durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırdı.

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Yorumlar

ortadirek

Bu zalimlere karşı bütün islam ülkeleri yüksek sesle ve ticari ambargolarla cwvap vermelidir. Zulmün karşısında susanlar dilsiz şeytan gibidir.. DAHASI YOK..

SuudiABD/İsrail

Sen petrolü kessen yeter ama kesmiyorsun. Ama onlar bir gün senin gibilerinin de başını kesmekten çekinmeyceklar bugün Filistinlilere yaptıkları gibi..
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