Suudi Arabistan, Filistin'e destek için uluslararası topluma derhal müdahale çağrısı yaptı! Allah, bunları perişan eylesin diyoruz

Suudi Arabistan, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarını, silahsız sivilleri hedef almaya devam etmesini ve son olarak Refah'ın kuzeybatısındaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınındaki yerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef almasını en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin tüm uluslararası ve insani kararları, yasaları ve normları açık bir şekilde ihlal etmeye devam etmesini, Suudi Arabistan’ın kategorik olarak reddettiğini yineledi.

Bakanlık, uluslararası toplumu, Filistin halkının yaşadığı eşi benzeri görülmemiş insani felaketin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla, İsrail işgal güçleri tarafından işlenen katliamları durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırdı.