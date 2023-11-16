Suudi Arabistan duyurdu! Olağanüstü zirve: Karayipler ülkeleri ile bir araya gelecek! Araplar harekete geçti!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ortaklığı geliştirmek ve iki taraf arasında özellikle ekonomi, yatırım, ticaret, turizm ve diğer alanlarda iş birliği için yeni ufuklar açmak amacıyla Karayipler Birliği ülkeleriyle ilk Suudi zirvesine ev sahipliği yapacak.

Zirveye katılmak üzere dün akşam bugün Riyad’a gelmeye başlayan isimler arasında şunlar var:

Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi, Guyana Devlet Başkanı Muhammed İrfan Ali, Saint Kitts ve Nevis Federasyonu Dr. Terrence Drew, Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, Saint Lucia Başbakanı Philippe Guy Pierre, Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley ve Grenada Başbakanı Dickon Mitchell.

Ayrıca Jamaika Başbakanı Andrew Michael Holness, Belize Başbakanı Johnny Briceno, Haiti Devlet Başkanı Ariel Henry, Karayipler Topluluğu (CARICOM) Genel Sekreteri Carla Anne Barnett’te Riyad’a ulaştı. Bahsi geçen tüm bu isimler Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Bölgesi Vali Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdurrahman bin Abdülaziz, Bölge Polis Müdürü Tümgeneral Fahd el Mutairi’nin yanı sıra ülkelerin Suudi Arabistan büyükelçileri tarafından karşılandı.

Zirve, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Karayipler Birliği (2023-2027) arasındaki ortak eylem planının geçen 18 Eylül'de New York'ta yapılan ortak dışişleri bakanları toplantısında kabul edilmesinden iki ay sonra gerçekleşti. Oturumlar, siyasi diyalog, ticaretin kolaylaştırılması, yatırım teşviki ve turizm iş birliğine yönelik ana hedefleri ve mekanizmaları tanımlıyor ve iki bölge arasındaki ticaret ve yatırım akışının artırılmasına katkı sağlayacak.

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Körfez ve Karayip ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2021 yılında yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte plan, her iki tarafın yetkilileri arasında diyalog yoluyla ticaret ve yatırım hacminin artırılmasına yönelik bir çerçeve sunuyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah, geçtiğimiz mayıs ayında Guatemala'da Karayipler Birliği'nin bakanlar toplantısına katılarak, ülkesinin Krayip ülkeleriyle dostane ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmeye istekli olduğuna değinerek, grubun bölgesel iş birliğini geliştirmede ticaret, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve diğerleri gibi ortak çıkarları ilgilendiren konularda kolektif eylemi ilerletmedeki önemli rolüne işaret etti.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre Prens Faysal, Suudi Arabistan'ın ulusal kalkınma ve karşılıklı refah, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine olan inancını Karayip ülkeleriyle paylaştığına işaret ederek Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi’nin (KSRelief) 1,3 milyar dolardan fazla yardım sağladığını söyledi. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun ise Karayipler bölgesinde çeşitli sektörleri kapsayan 242,6 milyon dolar değerindeki projeler üzerinde çalıştığını aktardı.

Prens Faysal, Suudi Arabistan'ın, Karayipler bölgesindeki diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde ortak öncelikleri teşvik etme kararlılığını yineledi. Faysal, farklı ulusal koşullar ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çabalar bağlamında, daha büyük iklim eylemi sağlayan çeşitli girişimlerin desteklenmesinde Krallığın küresel ortaklarla katılımına atıfta bulundu.

Otuzuncu yılını kutlayan CARICOM, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam ve Trinidad ve Tobago gibi 15 ülkeyi içeriyor. CARICOM, Suudi Arabistan'ın, Riyad'da düzenlenecek Expo 2030 uluslararası sergisine ev sahipliği yapmasına yönelik adaylığını desteklediğini bildirmişti.