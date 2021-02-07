  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şeyma Altundal'a şahit olarak destek veren provokatörler: 'Biz kıymetli hocamız Ayşe Buğra'ya şahidiz'

Orhan Pamuk'un metresinden iğrenç itiraf!

Yunanistan'dan şaşırtan 'Libya' hamlesi! Acil kodu geçildi

Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama

Fenerbahçe taraftarı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı

Sırrı çözülmeye çalışılıyor! Vali duyurdu: Kısa süre içinde açıklama yapılacak

Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!

Boğaziçi mezunları 'gerçek Boğaziçi'ni deşifre etti! "Öğrenciler Soros'çular tarafından devşirilip önleri açılıyor"

'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'
Dünya Suudi Arabistan duyurdu: Düşürdük
Dünya

Suudi Arabistan duyurdu: Düşürdük

Suudi Arabistan, İran destekli Husi milislerine ait olduğu belirtilen insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 11:21:00 -
Suudi Arabistan duyurdu: Düşürdük

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husi milislerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin İHA'larla ülkenin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığını ifade etti.

Maliki, Husilerin bu sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın Yemen hava sahasında etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Açıklamada, İHA'nın fırlatıldığı bölgeye ilişkin detaylı bilgi verilmezken, Husilerden konuya ait henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı: Çok yakında fırlayacak
Ekonomi

Uzman isim açıkladı: Çok yakında fırlayacak

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün geçici olduğunu söyleyen Piyasa Uzmanı İslam Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdide..
'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit
Dünya

'Tanımıyoruz' dedi! Merkel'den yeni tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2020'de Belarus'ta yapılan seçimleri tanımadıklarını yineleyerek, yeni yaptırımlarla tehdit etti. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bu muameleleri büyükelçiliklerimize bildirin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay