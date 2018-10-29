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Suudi Arabistan duyurdu: 866,6 milyon dolarlık...

Ham petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Suudi Arabistan, 866,6 milyon dolarlık tahvil ihracı yapılacağını duyurdu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 06:58
Suudi Arabistan duyurdu: 866,6 milyon dolarlık...

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,  yatırımcılardan, yerel para birimiyle tahvil senedi çıkarılması yönünde gelen  taleplerin kabul edildiği ve 866,6 milyon dolarlık tahvil çıkarılmasına karar  verildiği belirtildi.

Açıklamada, tahvillerin 621,3 milyon dolarlık kısmının 2023, 96 milyon  dolarlık ikinci kısmının 2025, 149,3 milyon dolarlık üçüncü kısmının ise 2028'de  ödeneceği kaydedildi.

 

Maliye Bakanlığı, geçen ay, devletin ödemesi gereken kamu borçlarının  2018'e oranla 2019'da yüzde 17,7'ye çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Ödenmesi  gereken kamu borçlarının 2018 sonunda 153,6 milyara ulaşacağı, 2019'da ise bu  rakamın 180,8 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edilmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, ülkenin  temel gelir kaynağı olan petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle ekonomik  sıkıntı yaşıyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 06:58
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