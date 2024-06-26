Suudi Arabistan dünyanın en büyük inşaat pazarı olacak! Araplar 181,5 milyar dolarla rekor kırmaya hazırlanıyor

Gayrimenkul danışmanlık grubu Knight Frank'e göre Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan projelere büyük miktarda para akıttığı için dünyanın en büyük inşaat pazarı olmaya hazırlanıyor. Firmanın yayınladığı rapora göre ülkenin toplam inşaat üretim değerinin 2028 yılı sonunda 181,5 milyar dolara ulaşarak 2023 yılı seviyelerine göre neredeyse %30 artacak. Bunun büyük bir kısmının, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın petrole bağımlı ekonomiyi dönüştürme misyonunun bir parçasını oluşturan mega projelerden gelmesi muhtemel.

Vizyon 2030 olarak bilinen planın başarılı olabilmesi için artan nüfusun yanı sıra beklenen yabancı turist akınını da karşılaması gerekecek. Knight Frank'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge ortağı ve proje ve geliştirme hizmetleri başkanı Mohamed Nabil, "Şu anda Suudi Arabistan'da tasarım ölçeği ve değeriyle öne çıkan inşaat projeleriyle tarihi bir dönüşümün yaşandığına tanık oluyoruz" dedi.

1,25 trilyon dolarlık projeler

Knight Frank'in araştırmasına göre, Vizyon 2030 girişiminin sekiz yıl önce başlatılmasından bu yana Suudi Arabistan 1,25 trilyon dolardan fazla değere sahip projeler başlattı. Çoğu henüz teslim edilmemiş ve bazıları küçültülmüş olsa da, son tarih olan 2030 giderek yaklaşırken Krallık son sürat çalışmalara devam ediyor.

Knight Frank'e göre, sadece 2023 yılında 140 milyar dolardan fazla inşaat sözleşmesi imzalandı. Bunların büyük çoğunluğu Suudi Arabistan'ın 2030 yılına kadar nüfusunu 10 milyona çıkarmayı hedeflediği Riyad'da gerçekleşti. Krallık 2030'da Dünya Fuarı'na ve 2034'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken başkent önemli bir odak noktası haline geldi.

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Öte yandan Suudi Arabistan'ın mega projeler için kaynak sıkıntısı çektiğine dair raporlar yayınlandı. Krallık'ın Egemen Varlık Fonu projelere para bulabilmek için bütçeye onay vermedi. Bazı kaynaklara göre ülkenin petrol devi Aramco da rekor temettü dağıtarak Vizyon 2030'a can suyu olmaya çalışıyor.