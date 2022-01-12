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Dünya Suudi Arabistan’ı karıştıran görüntü
Dünya

Suudi Arabistan’ı karıştıran görüntü

Suudi Arabistan’ın Cizan kentinde düzenlenen etkinlikteki samba gösterisinde dansçıların giydiği kıyafet ortalığı karıştırdı. Prens Muhammed Nasır konuyu araştırmak için emir yayınladı

Yeniakit Publisher
2022-01-12 00:32:00 - 2022-01-13 09:57:02
Suudi Arabistan’ı karıştıran görüntü

Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki samba gösterisi ülkeyi karıştırdı. Kentte geçtiğimiz hafta düzenlenen Turizm Kış Festivalinde 3 samba dansçısının şehrin işlek caddesindeki gösterisindeki kıyafeti, sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı dansçıların yarı çıplak halde olduğunu işaret ederek, “Müslüman bir ülke olduğumuzu unuttuk ve ahlaki ihlallere başladık" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise Suudi Arabistan'ın İslami ilkelerden uzaklaştığını belirtti. Tepkilerin ardından Cizan Valisi Prens Muhammed bin Nasır, gösteri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Muhalif Suudi akademisyen Saied ibn Nasser ise dansçıların, yetkililerin bilgisi dahilinde festivalde bulunduğunu söyleyerek, "Festivale üstsüz dansçılar getirdiler sonra Prens Muhammed Nasır konuyu araştırmak için emir yayınladı. Allah'ı mı kandırıyorsunuz, yoksa müminleri mi? İnsanlar Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğünü ve ardından soruşturma emri verdiğini unuttu mu sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hakan

Suudlar yakında putperest cahiliye döneminede dönerler zaten Yahudi kökenli aile oldukları için amaçları kutsal toprakları fitneye salmak
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2026 da görüşelim...

Alıştıra alıştıra, müslümanları "yoldan" böyle çıkaracaklar...Mayolu kadın resimleri MEKKEve MEDİNE deki reklâm panolarına asılacak...
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