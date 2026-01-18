  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar! İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor Suriyeliler, bölgenin terör örgütü YPG/SDG'den kurtarılmasını kutladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Suriye’de Türkmenleri de hak ettikleri konuma taşıyacağız İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti Erdoğan ile İmamoğlu kıyası vicdanen abestir Bakan Bayraktar: "Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz görevlerinin başında" PKK Suriye’den kovuluyor Köşeye sıkışan Abdi Şam’a koştu! Şara ile görüşmeye gitti! CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar
Aktüel Suudi Arabistan Burak Özçivit'i kara listeye mi aldı?
Aktüel

Suudi Arabistan Burak Özçivit'i kara listeye mi aldı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suudi Arabistan Burak Özçivit'i kara listeye mi aldı?

Suudi Arabistan Burak Özçivit'i kara listeye mi aldı? en popüler oyuncular listesinde zirvede 1 numara gösterilen Burak Özçivit'i Arabistan tahtından indirdi!

Arabistan'da Burak Özçivit kara listeye mi alındı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre normalde düzenli olarak Joy Awards'ta boy gösteren Burak Özçivit'in bu sene törende yer almayışıyla ilgili kulislerde şok bir iddia dolaşmaya başladı.

Her sene kaçırmadan gittiği, muhakkak da davetlisi olduğu Suudi Arabistan'daki Joy Awards'ta yer almayışı da bu yüzden dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili iddia Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş, kulislerde Özçivit'in Joy Awards'ta kara listeye alındığını iddia etti. Geçen yıl eşi Fahriye Evcen’le Joy Awards’a katılan Burak Özçivit’in kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve sosyal medyadan organizasyonla ilgili eleştirel bir paylaşım yaptığı ve sonra paylaşımını sildiği öne sürülürken, organizasyonun bunu affetmediği iddia edildi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bu sene Joy Awards'a davet edilmediği konuşuluyor...

İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı!
İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı!

Gündem

İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı!

Suudi Arabistan'dan Trump'a telefon: 'Sakın vurma!'
Suudi Arabistan'dan Trump'a telefon: 'Sakın vurma!'

Dünya

Suudi Arabistan'dan Trump'a telefon: 'Sakın vurma!'

İran'dan Trump'a sert yalanlama: 800 idam iddiası gerçek dışı
İran'dan Trump'a sert yalanlama: 800 idam iddiası gerçek dışı

Dünya

İran'dan Trump'a sert yalanlama: 800 idam iddiası gerçek dışı

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi
Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Dünya

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23