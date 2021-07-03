Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçak seferlerini askıya aldı

Suudi Arabistan, mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 4 ülke ile daha hava trafiğini askıya aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un mutasyonlu halinin yayılmasını önlemek için yeni uçuş yasakları getirildiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Vietnam ve Afganistan'dan ülkeye yapılacak uçak seferlerinin askıya alındığı kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan söz konusu ülkelere yapılacak seyahatlerin ise izne tabi tutulacağı bilgisine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, şubat ayında da kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri hariç aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkeden Suudi Arabistan'a yapılan seferlerin askıya aldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 7 bin 848 kişi yaşamını yitirdi, 490 bin 464 vaka tespit edildi ve 470 bin 328 hasta sağlığına kavuştu.