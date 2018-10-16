Suudi Arabistan Başkonsolosu ülkesine kaçtı!
Konutunda arama yapılması beklenen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, ülkesine döndü.16 Ekim 2018 Salı 17:23
Son günlerde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın şüpheli bir şekilde kaybolmasıyla gündeme Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi bugün saat 17.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla ülkesine dönüyor. Uteybi'nin havalimanında VİP çıkışı kullandığı öğrenildi.
Başkonsolos, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından konutundan çıkmamıştı.
Başkonsolosun yaşadığı konutunda ve konsolosluk araçlarında bugün akşam saatlerinde arama yapılması bekleniyordu.
YORUM YAZ