Suudi Arabistan başkentini vurdular
Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlendi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli anlar yaşandı.
Husiler'e ait insansız hava araçları, bazı hedefleri vurdu.
Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada 'drone'ların bazılarının düşürüldüğü, bazılarının da gözden kaybolduğu belirtildi.
Bazı kaynaklar askeri hedeflerin balistik füzelerle vurulduğunu bildirdi.
Bölgeden gelen ilk görüntülerde belirlenen bazı hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu ve dumanların yükseldiği görülüyor.