Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, İngiltere...Bir çok ülke vatandaşlarını tahliye etti! BM duyurdu: Sudan’dan çekilmeyecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Sudan’da faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Sudan’da faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Guterres BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, "Açık konuşayım. Birleşmiş Milletler Sudan’ı terk etmiyor. Taahhüdümüz, Sudan halkının barışçıl ve güvenli bir geleceğe yönelik taleplerini desteklemektir. Bu korkunç zamanda onların yanındayız" dedi.

Çatışmaların bir an önce sona ermesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Guterres, "Sahadaki insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, Sudan halkına desteğe devam edebilmek için Sudan’daki varlığımızı yeniden yapılandırıyoruz" diye konuştu.



Sudan’dan tahliyeler devam ediyor

Aralarında Suudi Arabistan, Güney Kore, Kuveyt, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı çok sayıda ülke Sudan’daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı. Bugüne kadar ABD, İngiltere vatandaşları ile binden fazla AB vatandaşı Sudan’dan tahliye edildi.



Sudan’da can kaybı 420’ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan’daki çatışmalarda en az 420 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını açıklamış, doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının da ambulanslara ve sağlık kurumlarına yapılan saldırılarda yaralandığını belirtmişti.



Sudan’daki çatışmalar

Sudan’da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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