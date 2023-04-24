2023-04-24 19:31:45 Türkiye'de ilk kez kullandı: Seri üretim başladı! Dünya pazarlarına ihraç edilecek diyerek müjde haberi verdi
İlk yerli ve milli x-ray tarama sistemlerinin yarı sabit modellerinin seri üretime geçtiğini ifade eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş heyecanlandıran açıklama yaptı: Yeni müjdeler yolda dedi. ilk kez bir mobil ve 'backscatter (hayalet sistem)' tarama sistemlerinin Türkiye'de üretiminin başladığını ve gelecekte ihraç edileceğini açıkladı.Bu gibi gelişmeler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Tüm limanlara x-ray sistemleri konuşlandırarak, gümrük kontrol kapasitesini en ileri noktaya taşıdıklarını ifadelerini kullandı.