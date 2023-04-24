Türkiye'de ilk kez kullandı: Seri üretim başladı! Dünya pazarlarına ihraç edilecek diyerek müjde haberi verdi

- "CİHAZLAR DÜNYA PAZARINA İHRAÇ EDİLECEK" MİLTAR Projesi ile seri üretimine başlanan yerli ve milli tarama sistemlerini, öncelikle gümrüklü sahalarda kullanım ömrü dolan sistemlerin yerine hizmete alacakları bilgisini veren Muş, "Kademeli olarak ithal edip kullandığımız sistemler, yerlileriyle değiştirilmiş olacaktır. Sonrasında yerli sistemlerimiz, ihtiyaç duyan kurumlarımızın kullanımına sunulacaktır. Bununla birlikte, söz konusu sistemler artık ithalata konu olmaktan çıkacak, güçlü bir ihracat potansiyeli haline gelerek dünya çapında kullanımının yaygınlaşması sağlanacaktır. Özellikle mobil cihazlar, diğer kollukların da ihtiyaç duyduğu cihazlardır. Onlar da bizden bunu bekliyor. Önce bizim ihtiyacımız karşılanacak, sonra diğer kolluğun da kullanımına sunulacak. Firmamızın hedefi bunları dünya pazarında ihraç edecek aşamaya gelmek. Bakanlık olarak firmamıza gereken desteği sağlayacağız. Böylece, uluslararası piyasalara çıkılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu. Muş, bu sistemlerle daha da güçlenecek kaçakçılıkla mücadele kapasitesiyle yasa dışı ticarete geçit verilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemizin ekonomik kayba uğramasının önüne geçilmesinin yanı sıra yasa dışı eşya geçişlerinin engellenmesiyle birlikte kamu sağlığı ve ülke güvenliğini tehdit eden unsurlar bertaraf edilecektir. Bu sistemlerden şu an 3 sistem görüyorsunuz, gümrüklerde kullandığımız farklı teknolojiler de var. Bu elimizdekiler yerlileştirildikten sonra diğer ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin de yerlileştirilmesi için proje çalışması başlatacağız."