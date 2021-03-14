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Dünya Suudi Arabistan açıkladı: 1632 adet imha edildi
Dünya

Suudi Arabistan açıkladı: 1632 adet imha edildi

Yemen'de 1632 mayın ve patlamamış mühimmatı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:24:00 -
Suudi Arabistan açıkladı: 1632 adet imha edildi

MASAM'dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de Husi milisleri tarafından yerleştirilen mayınların temizlemesi için başlatılan proje kapsamında ülkenin farklı yerlerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, mart ayının ikinci haftasında yapılan çalışmalarda 45 anti personel mayın, 367 anti tank mayın, 1220 patlamamış mühimmatın temizlendiği ifade edildi.

Yemen hükümeti resmi verilerine göre, sadece Taiz'de yere döşenen mayınlar nedeniyle 120'si çocuk, 85'i kadın olmak üzere 465'den fazla kişi hayatını kaybetti, 275'i çocuk, 183'ü de kadın olmak üzere 905 kişi yaralandı.

Yemen hükümeti, Husilerin, kendi kontrolleri altındaki bölgelere yaklaşık bir milyon mayın yerleştirdiğini iddia ediyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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