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Dünya Suudi Arabistan 6 bin caminin tadilatı için 133 milyon dolar harcadı!
Dünya

Suudi Arabistan 6 bin caminin tadilatı için 133 milyon dolar harcadı!

Yeniakit Publisher
2024-08-25 12:19:00 - 2024-08-25 12:22:55
Suudi Arabistan 6 bin caminin tadilatı için 133 milyon dolar harcadı!

Suudi Arabistan Diyanet İşleri, Davet ve İrşad Bakanlığı, 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 6 bin caminin yenilenmesi ve donatılması için yaklaşık 133 milyon dolar harcadığını açıkladı.

Suudi Arabistan (SPA) haber ajansının aktardığına göre, bu projelerin ana eksenini 362 milyon Suudi Riyali’nin üzerinde yatırımla 5 bin 300’den fazla caminin onarım ve bakımı oluşturdu. Ayrıca bakanlık, 15 milyon riyallik bir maliyetle büyük ziyaret mekanlarının klima sistemlerinin yenilenmesini de tamamladı.

Bakanlık, enerji verimliliğini artırmak amacıyla 683 camide cam bölme projesini hayata geçirdi. Ayrıca 56.761 metrekare alana sahip 66 cami, 6,8 milyon Riyal maliyetle donatıldı.

Bu eylemleriyle Suudi Arabistan Diyanet İşleri, Davet ve İrşad Bakanlığı, temiz, rahat ve erişilebilir camiler sağlama konusundaki kararlılığını gösterdi.

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Yorumlar

DENİZ EFE

NE YANI DOLMAYAN CAMİLER İÇİN BİZDE Mİ O PARAYI HARCAYALIM ÇOK GEREKSİZ.

Kuzey orhun

Müslümanım diyenler sadece; cami,başörtüsü, sakal v.s müslümanlık bunlardan ibaret diyorlar..
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