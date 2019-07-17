Suu Kyi, ordunun etkisini azalmak istiyor

Münübe Yılmaz

Myanmar Başbakanı Aung San Suu Kyi, ordunun yönetimdeki etkisini azaltmak için anayasa değişikliği önerisinde bulundu. Aung San Suu Kyi’nin iktidardaki Demokrasi İçin Milli Birlik Partisi, değişikliği veto edeceklerini bildiren asker parlamenterlere rağmen yönetimdeki ordu etkisini azaltacak girişimde ısrar ediyor. Myanmar’ın en büyük şehri olan Yangon'da toplanan halk ise, Kyi'nin bu teşebbüsüne destek gösterisi yaptı. Ordunun yönetimdeki yetkisinin azaltılmasını isteyen göstericiler “2008 anayasası değişsin” yazılı şapkalar takarak Kyi'ye destek yürüyüşü yaptı. Onlarca yıl süren askeri yönetimin ardından 2016’da seçimle göreve gelen Suu Kyi, anayasa gereği hükümeti ordu ile beraber yönetti. Suu Kyi'nin değiştirmek istediği anayasaya göre milletvekillerinin 4’te birini Genelkurmay Başkanı seçiyor fakat Kyi'nin anayasayı değiştirmek istemesindeki en önemli sebep ise mevcut yasaların yabancıların çocuklarının ya da yabancılarla evli olanların cumhurbaşkanı olmasına izin vermemesi. Vefat eden İngiliz eşi Michael Aris’ten iki oğlu bulunduğundan ötürü cumhurbaşkanı olamayan Kyi'ye, Budistler ve askerler ise karşı çıkıyor.