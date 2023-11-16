Sütün hiç aklınıza gelmeyecek kullanım alanları: Annelerin gizli sırrıymış!

1. Sütü gübre olarak kullanın.

Süt eski zamanlarda gübre olarak kullanılıyordu ve bunun birkaç iyi nedeni var. İlk olarak, bitki büyümesine yardımcı olur. Daha sonra kalsiyum eksikliğini ve Ayrıca bitkinin hastalanmasını önler.

Sütü, köklerin yavaşça emmesi için tabanın etrafına dökün veya toprağa süt dolup bir pet şişe (baş aşağı) yerleştirin. Ancak sütü diğer gübrelerle karıştırmamanız gerektiğini unutmayın. Kimyasallar sütle karışırsa, aslında sütün faydalarını etkisiz hale getirebilirler.

2. Saçınızı sütle düzleştirebilirsiniz.

Saçınıza süt kullanmak sadece uzamasına, parlak ve güçlü olmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda düzleştirmeye de yardımcı olur. Sadece bir tarak, bir sprey şişesi ve yarım bardak süte ihtiyacınız var.

Şişeyi doldurduktan sonra püskürtmeye, masaj yapmaya ve saçınızı taramaya başlayın. Saçınıza sütü emmesi için biraz zaman verin ve daha sonra kötü bir koku bırakmaması için durulayın. Bu dalgalı saçlara yardımcı olabilir, ancak kıvırcık saçları düzeltmenize yardımcı olamaz.

3. Yanan bir gözü yatıştırmak için süt kullanın.

Gözlerinize süt döküp yıkamak ilk başta gerçek dışı görünebilir, ancak tahriş olmuş bir gözü yatıştırır. Gözlerinizi yakabilecek en yaygın 2 şey acı biber ve biber gazıdır. Her ikisi de yanma hissine neden olabilir, ancak bibere maruz kalmış gözü suyla yıkamak daha da acıtabilir.

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Bunun yerine süt kullanın. Önce yüzünüzü sütle gözleriniz kapalı olarak yıkayın. Ardından, gözlerinizi sütle yıkayabilirsiniz.

4. Süt ile boya yapabilirsiniz.

Süt, pigmentler için bir bağlayıcı görevi gördüğünden, boya yapımında ana bileşendir. Aslında eski Mısır’da süt boyası kullanılıyordu. Bu tür bir boya yapmak için ihtiyacınız olan diğer malzemeler limon, elek, tülbent ve akrilik boya.

Sadece hızlı bir şekilde uyguladığınızdan emin olun, böylece bozulmaz. Duvarların ekşi kokusu kuruduğunda kaybolacaktır.

5. Böcek ısırığı iltihabını azaltmak için süt kullanabilirsiniz.

Sütün içindeki protein, sivrisinek ısırığından sonra cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Ama sadece süt kullanmayın. Suyla karıştırın, bir mendili ıslatın ve iltihaplı cilde uygulayın. Aynı süt karışımı güneş yanıkları için de kullanılabilir.

6. Deriyi temizlemek için süt kullanın.

Deri çantanızı, kanepenizi veya ayakkabılarınızı temizlemeniz gerekirse, süt lekeleri ve çizikleri çıkarmanıza yardımcı olabilir. Sadece ucuz bir çözüm değil, aynı zamanda malzemedeki doğal yağları da çıkarmaz. Ancak lekeli noktayı sildikten sonra, fazla sütü almak ve kokuyu önlemek için o bölgeyi farklı bir bezle temizlediğinizden emin olun.