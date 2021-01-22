Şutun ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran kaleci Tom King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu.
Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.