  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şutun ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!
Spor

Şutun ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:54:00 -

Newport County Kulübü, 96,01 metreden yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandıran kaleci Tom King'in golünün, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini duyurdu. 

Resmi bir futbol maçında en uzak mesafeden atılan gol olarak tescil edilen Guinness rekoru, 91,9 metreyle kaleci Asmir Begovic'in elinde bulunuyordu.

Tom King, 19 Ocak'ta Cheltenham Town'a karşı oynanan lig karşılaşmasının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. King'in kale vuruşundan gönderdiği top, rakip ceza sahası önünde sekerek kaleci Josh Griffiths'in üstünden geçmiş ve ağlarla buluşmuştu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Türkiye provokasyonu
Dünya

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Türkiye provokasyonu

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un Mısır'a düzenlediği ziyareti manşetlerine taşıyan Yunan basını yeni provokasyona imza ..
Libya UMH dehşete düşüren gelişmeyi duyurdu
Dünya

Libya UMH dehşete düşüren gelişmeyi duyurdu

Libya'da Uluslararası Mutabakat Hükümeti, ülkenin batısında bulunan Terhune şehrinde 10 adet ceset buldu.
Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu
Siyaset

Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun yalanını yüzüne vurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun saldırıya uğrayan eski milletvekili Selçuk Özdağ ile ilgili yaptığı algı operasyonu elinde..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay