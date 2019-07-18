Sutopu Takımları Hatay ve Adana’da

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen U19 Bayanlar 2. Lig Final ve Grup Müsabakaları Hatay’da başladı. 21 Temmuz’a kadar sürecek olan müsabakalara katılan Antalyaspor U19 sutopu takımı, 5 takımın yer aldığı A Grubu’nda bugün Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Genç sporcular yarın Adanus veKurtuluş ile, 20 Temmuz Cumartesi günü Palacı Gençlik ile mücadele edecek. Gruplarını birinci ve ikinci sırada bitiren takımlar, 21 Temmuz Pazar günü yarı final üçüncülük ve final maçlarına çıkacak.

Sıra büyük bayanlarda

Sutopu Federasyonu’nun Büyük Bayanlar 2. Lig Final ve Grup maçları ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında Adana’da yapılacak. 5 takımın yer aldığı A Grubu’nda mücadele edecek olan Antalyaspor, ilk maçını 25 Temmuz Perşembe günü Hatay Büyükşehir Belediyesi ileoynayacak. 26 Temmuz Cuma günü YeşilyurtveDolphin ile karşılaşacak olan sutopu atkımı, 27 Temmuz Cumartesi günüİskenderun Yüzme İhtisas ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, 28 Temmuz Pazar günü yarı final, üçüncülük ve final maçı oynayacak.