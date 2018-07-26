Sütlüce'de çöken binayla ilgili çarpıcı rapor

Önceki gün Sütlüce’de çöken binayla ilgili incelemeler sürerken çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bina sahipleri, yandaki otel inşaatının hafriyatının binaya zarar verdiğini öne sürmüştü. Beyoğlu Belediyesi ise teknik incelemenin sürdüğünü duyurmuştu. Yıkılan binayla ilgili tartışmalar sürerken TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Sütlüce’deki yıkılan binayla ilgili inceleme sonuçlarını, hazırladıkları teknik raporun detaylarını ilk kez açıkladı.



İSTİNAT DUVARI YETERSİZ

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, yandaki otel inşaatının hafriyatı yapılırken inşa edilen istinat duvarının yetersiz olduğunu ve binanın bu yüzden yıkıldığını tespit ettiklerini söyledi. Habertürk'ün haberine göre, Suna, ilk tespitlerini şöyle anlattı:

“Çöken bina kaçak ve ruhsatsız. Ama bu binanın çöküş nedeni ruhsatsız oluşuna bağlanamaz. Mühendisler açısından güvensiz bir yapıdır. Temeli zayıf. Mühendislik hizmeti almadığını kabul ediyoruz. Çökmesinin nedeni ise hafriyat yapılırken çekilen istinat duvarının yetersiz oluşu. İstinat duvarı, etraftaki yükü karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Yağmurun etkisi de göz önünde alınmalıdır. Ekiplerimiz incelemelerini tamamladı. Gördük ki çökmenin nedeni istinat duvarı. Bu demek değil ki kaçak yapılar sağlam. Evet binanın temeli çok zayıf. Riskli bina. Ancak çökme nedeni yandaki inşaat için yapılan hafriyat sırasında çekilen duvarın ebatlarının yetersiz oluşu. O bina sağlam olsa da yıkılırdı ya da hasar alırdı. Binanın çökmesinin nedeni tamamen yanlış hesaplama ve ihmal.”