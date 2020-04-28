Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?

Sütlü hurma tatlısı tarifini sizler için derledik. Hafif ve lezzetli olan bu tarif, şeker ihtiyacınızı gidermek için birebir. Bu kolay hurmalı tatlıyı denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz! Bazı bölgelerde "hurmalı saray muhallebisi" ya da "hurmalı muhallebi tatlısı" olarakda bilinir. Farklı sütlü tatlılar ya da farklı hurmalı tatlılar arayanlar için enfes bir tarif; "Sütlü hurma tatlısı". Peki ama sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?Sütlü hurma tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte merak edilen sütlü hurma tatlısı tarifi...