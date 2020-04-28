Sütlü hurma tatlısı tarifi | Sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü hurma tatlısı tarifini sizler için derledik. Hafif ve lezzetli olan bu tarif, şeker ihtiyacınızı gidermek için birebir. Bu kolay hurmalı tatlıyı denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz! Bazı bölgelerde "hurmalı saray muhallebisi" ya da "hurmalı muhallebi tatlısı" olarakda bilinir. Farklı sütlü tatlılar ya da farklı hurmalı tatlılar arayanlar için enfes bir tarif; "Sütlü hurma tatlısı". Peki ama sütlü hurma tatlısı nasıl yapılır?Sütlü hurma tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte merak edilen sütlü hurma tatlısı tarifi...
Çok hafif ve bir o kadar da kolay olan sütlü bir tarif. Üstelik sade olması dolayısıyla eklemek istediğiniz meyve ve şekerlemelerle daha da farklı lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz.
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 çay bardağı şeker
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1,5 yemek kaşığı pirinç unu
- 1,5 yemek kaşığı nişasta
- 20 - 25 adet hurma
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- vanilya
- 3 yemek kaşığı hindistan cevizi (isteğe bağlı)
Üzeri için;
- Kremşanti
Tencereye sütü, şekeri, unu, pirinç ununu ve nişastayı alarak koyulaşıncaya kadar kaynatın.
Ocaktan almadan üzerine tereyağı ve vanilyayı ekleyin.
Mutfak robotunda hurmaları ve 2 kaşık kadar sütü püre haline getirin.
Ocaktan aldığınız sütlü karışıma hurmayı ve isterseniz hindistan cevizini ekleyin.
Kremşantiyle süsleyerek 3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.