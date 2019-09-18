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Sütlü domates çorbası tarifi

Yumuşacık içimi ve kıvamıyla, domates çorbası tarifini sizler için derledik. Dilerseniz kaşar ve güzel bir peynirle servis edebileceğiniz, başlı başına yemek görevi görebilecek enfes lezzet. Domates çorbası nasıl yapılır? Kremasız domates çorbası tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:28
Sütlü domates çorbası tarifi

Yumuşacık içimi ve kıvamıyla, domates çorbası tarifini sizler için derledik. Dilerseniz kaşar ve güzel bir peynirle servis edebileceğiniz, başlı başına yemek görevi görebilecek enfes lezzet. Domates çorbası nasıl yapılır? Kremasız domates çorbası tarifinin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Kremanın ağır gelmesi ya da fazla yağlı olmasından şikayetçi olanlar bu çorbayı tercih edeerek daha hafif bir lezzet denemiş olacaklar. Oldukça yumuşak içimli bir tarif...

Malzemeler

  • 2 su bardağı domates rendesi
  • 3 yemek kaşığı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 5-6 su bardağı su

Yapılışı

Tereyağını ve unu genişçe bir tencereye alın ve kavurun. Unun rengi çok dönmeden üzerine salçaları ekleyerek kavurmaya devam edin. 

Salçaların kokusu çıkınca üzerine domates püresini ekleyip, suyu ilave edin. Kaynadıktan sonra blenderdan geçirin ve sütü ekleyin.

10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Sıcak servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:28
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