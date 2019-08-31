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Sütlü aşure nasıl yapılır?

Birçok fazileti içinde barındıran şu ayların bereketi, aşure ile taçlanıyor. Sofraların bereketini, dostluğun pekişmesini, güler yüzün hürmetini bu ayda daha iyi anlıyor ve yaşıyoruz. Evlerdeki bu neşenin çoğalması için bir vesile olan aşurenin yapımına özen ve dua gerekir. Peki ama sütlü aşure nasıl yapılır? Aşurenin püf noktaları nelerdir? Kolay aşure nasıl yapılır?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:48
Sütlü aşure nasıl yapılır?

Birçok fazileti içinde barındıran şu ayların bereketi, aşure ile taçlanıyor. Sofraların bereketini, dostluğun pekişmesini, güler yüzün hürmetini bu ayda daha iyi anlıyor ve yaşıyoruz. Evlerdeki bu neşenin çoğalması için bir vesile olan aşurenin yapımına özen ve dua gerekir. Peki ama sütlü aşure nasıl yapılır? Aşurenin püf noktaları nelerdir? Kolay aşure nasıl yapılır?

Aşure yapımının birçok çeşidi ve tarzı vardır. Kimileri süt ile, kimileri gül suyu ile, kimileri de balla tatlandırıyor. Tarzlar değişsede amaç ve neşe hep aynı...

Aşurenin görüntüsünün güzel ve şeffaf renkli olmasını istiyorsanız, malzemeleri koyacağınız sırayı çok iyi ayarlamalı, pişme ve renk atma derecelerini bilmelisiniz.

Dilediğiniz malzemeyi ekleyerek bereketine bereket, lezzetine lezzet katabileceğiniz aşurenin sütlü tarifinede bayılacaksınız.

En güzel aşure nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 2 su bardağı buğday
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 su bardağı nohut 
  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1,5 su bardağı kuru kayısı
  • yarım su bardağı kuru üzüm
  • 10 adet kuru incir
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 2 portakal kabuğu rendesi
  • 1 portakalın suyu
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı fındık ya da ceviz
  • yarım çay bardağı antep fıstığı
  • yarım çay bardağı çam fıstığı
  • 5 adet karanfil

Yapılışı

Buğdayı, nohutu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün, ayrı tencerelerde haşlayıp, sularını süzerek ılımaları için kenara alın.

Bu esnada kuru üzüm, pirinç ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplar içerisinde suda bekletin.

Derin bir tencere alarak, önce buğdayı bir taşım yine haşlayın. Üzerine nohut ve fasulyeyi ilave edip, bütün malzemeleri karıştırın. Ardından malzemelerin üzerini geçecek şekilde su ilave edin. Eğer suyu azalıyorsa, kaynatıp eklemenizde yarar var.

Kaynadıktan sonra kayısı ve inciri içerisine koyun. 

Bir kenarda kuru üzümü kaynatıp, suyunu süzün. Bu sayede aşurenin kararmasını önleyeceksiniz.

Ardından kuru üzümleri, irmiği ve pirincide kaynayan tencereye ilave edin.

5 dakika sonra içerisine sütü ilave edin. 

İndirmeye yakın karanfil, portakal ve şeker ilave edin. 

Ocaktan indirdikten sonra, cevizleri ilave edip bir süre dinlendirin.

Kaselere boşaltıp, soğuduktan sonra süsleyerek servis edin.

Aşure gününüz mübarek olsun...

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:48
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