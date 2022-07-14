Sütlaç nasıl yapılır? Tam kıvamında, kolay sütlaç tarifleri

Sütlaç (Tam Kıvamında) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı pirinç

4 su bardağı su

6 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Üzeri için;

Toz tarçın

Sütlaç (Tam Kıvamında) Tarifi Nasıl Yapılır?

Pirinçler soğuk suyla ocağa alınır, kaynamaya bırakılır.

Kaynamaya başlayınca ocak ayarı orta düzeye alınır. (çok harlı bir ateşte olmayacak)

Pirinçler haşlanıp suyu yaklaşık olarak bir bardak kalıncaya kadar pişirilir. (kalan su pirinçlerin üzerini geçmeyecek)

Ardından soğuk süt eklenir.

Kaynadıktan sonra orta ateşte 15 dakika kadar ağzı açık olacak şekilde kaynatılır.

Şeker eklenir 5 dakika daha kaynatılır.

Süre sonunda kıvam almış olan tatlı ocaktan alınır.

Vanilya eklenerek karıştırılır ve servis için kaplara pay edilir.

Buzdolabında en az bir saat dinlendirilir.

Tarçın serpilerek servis edilir.

Tarçınlı süsleme için kağıda istediginiz bir şekil çizip, çizdiginiz şekli keserek çıkarın. Kağıdın oyulmuş kısmına gelecek şekilde elekle tarçın serpin.

Sütlaç kadar tatlı sevdiklerinize baharatlı mı baharatlı, harika mı harika, tatlı mı tatlı, nefis bir sütlaç sunmaya ne dersiniz?

Baharatlı Sütlaç Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı su

7 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı nişasta

1,5 yemek kaşığı pirinç unu

1 adet çubuk vanilya

1 su bardağı toz şeker

2 adet yıldız anason

1 adet çubuk tarçın

3 adet karanfil

1 tatlı kaşığı tarçın

4 tatlı kaşığı iri çekilmiş fındık içi

Baharatlı Sütlaç Yapılışı

Pirinçleri bol su ile yıkayın ve süzün.

Pirinçleri tencere içerisine alarak süt ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar haşlayın.

Çubuk vanilyayı ortadan bölerek içindeki tohumları tencereye ekleyin.

Haşlanan pirinçlerin üzerine sırasıyla; su, çubuk tarçın, yıldız anason ve karanfili ekleyin, karıştırın ve kısık ateşte pişirin. Tercihe göre damla sakız ilavesi yaparak farklı bir aromatik tat elde edebilirsiniz.

Tencere içerisine toz şekeri ilave ederek iyice karıştırın.

Ayrı bir karıştırma kabı içerisine pirinç unu ve nişastayı ekleyin, az miktarda su ilave ederek karışımın iyice açılmasını sağlayın.

Kısık ateşte pişen sütlacın içerisine, pirinç unu ve nişasta karışımını azar azar ilave ederek kıvam alana kadar karıştırın.

Kıvam almaya başlayan sütlacın içerisinden çubuk tarçın, yıldız anason ve karanfili çıkarın.

Kıvam alan sütlacı ocaktan çekin ve servis tabaklarına paylaştırın.

Bir müddet dış ortamda ya da buzdolabında soğuttuktan sonra üzerini toz tarçın ve iri çekilmiş fındık içi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Tercihe göre servis tabaklarına paylaştırılan sütlacı 200 dereceye ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirerek de servis edebilirsiniz.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

5 su bardağı süt

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı buğday nişastası

Bir adet yumurta sarısı

Bir su bardağı su

Bir paket vanilya

FIRINDA SÜTLAÇ YAPIMI

Şekeri ve sütü derin bir tencereye alın. Şekeri eriyene kadar sütü çırpın.

Pirinçlerin nişastasını akıtmak için bol suda yıkayın.

Yıkanmış pirinçleri küçük bir tencerede bir su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın.

Süt ve şeker karışımını ocağa alın. Orta ateşte yavaş yavaş karıştırın.

Süt tamamen eridikten sonra içine vanilyayı ilave edin.

Pirinçleri suyunu çektikten sonra ocaktan alın.

Pirinçlerin suyunu tamamen süzdükten sonra süte ekleyin.

Bir kase içinde yumurta sarısını, nişastayı ve bir bardak suyu çırpın.

Kasenin içine yarım kepçe kaynamakta olan sütten alın ve kesilmemesi için hızlı bir şekilde çırpma işlemine devam edin.

Şimdi bu kasedeki karışımı sütlaç tenceresine yavaş yavaş aktarın ve bir yandan hızlıca karıştırın.

Sütlaç bu aşamada kıvam almaya başlayacak.

Hafif bir yoğunluğa ulaşan sütlacı ocaktan alabilirsiniz.

Hazırladığınız sütlacı minik güveçlere pay edin.

Sütlaç güveçlerini büyük bir fırın tepsisine aralıklarla dizin.

Güveçlerin yarısına gelene kadar su doldurun.

Önceden ısıtılmış 200 derece 15 dakika pişirin.

Sütlaçların üzerleri yanması için fırın tepsisini üst rafa koyun ve ızgara ayarında çalıştırın.

FIRINDA SÜTLAÇ PÜF NOKTALARI

Fırında sütlaç tarifi nefis bir tatlıdır. Sütlacın üzerinin iyi bir şekilde kızarmasını istiyorsanız fırını mutlaka önceden ısıtmalısınız.

Fırın tepsisine eklediğiniz suyun soğuk olmasına dikkat edin. Aynı zamanda bu eklenen su sadece sütlaç kaplarının yarısına kadar gelmeli.

Fırında sütlaç tarifi malzemelerinde yer alan nişasta, tatlının kıvamını artırır ve pişme süresini kısaltır. Fırında sütlaç tarifi 6 kişiliktir.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Nişastasız sütlaç tarifi ve yumurtalı fırında sütlaç tarifi sıklıkla aranan tarifler arasında yerini alıyor. Nişastasız sütlaç tarifi hazırlamak için malzeme listesinde değişiklik yapıp pirinç unu ilave etmelisiniz. Yumurtalı sütlaç tarifinde ise tatlınızın üst kısmı daha çabuk kızarır.

12 KİŞİLİK FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

12 kişilik fırında sütlaç tarifi hazırlamak istiyorsanız 2 litre süt, 1,5 su bardağı pirinç, 2 bardak şeker, 4 su bardağı su ve 3 yemek kaşığı nişasta kullanmalısınız. Yapılışı için ise yukarıdaki adımları uygulamalısınız.

FIRINDA SÜTLAÇ KALORİ ORANI

Bir porsiyon fırında sütlaç 286 kaloridir.