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Ekonomi Sütaş, 27 bin aileye düzenli gelir sağlıyor
Ekonomi

Sütaş, 27 bin aileye düzenli gelir sağlıyor

Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, hem üretimi hem de refahı artıracak önemli adımlar attıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:04:00 -
Sütaş, 27 bin aileye düzenli gelir sağlıyor

Günde 6.5 milyon paket ürün ürettiklerine dikkat çeken Yılmaz, “12 bin 200 dekar alanda yem imalatı yapıyoruz. Ayrıca pek çok aileyi ekonomiye dahil ediyoruz. Nitekim 2019’da 21 il, bin 350 köyde yaşayan 27 bin üreticiden çiğ süt tedarik ettik” dedi. Yılmaz, toplumun süt ile süt ürünlerine en kolay ve en hesaplı şekilde erişmesini sağlamak için gayret ettiklerini de dile getirdi.

Sütaş’ın üç entegre tesisinde biyogaz, elektrik ve gübre üretimi yapıldığının altını çizen Yılmaz, şunları söyledi: “İneklerimizin gübreleri ile diğer tüm organik atıkları işleyip yenilenebilir enerjiye dönüştürerek elektrik, sıcak su ve buhar elde ediyoruz. Tesislerimizin kullandığı elektriğin yüzde 80’ini ürettiğimiz bu yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Biyogaz tesislerinin çıktılarını da organik ve organomineral gübre olarak değerlendiriyoruz. Bu gübreler, sadece ürün verimliliğini artırmakla kalmıyor, toprağın organik yapısını güçlendirmesi açısından da önem taşıyor. Her yıl 62 bin ton organik gübre ile 50 bin dekar toprağı daha verimli hale getiriyoruz.”

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