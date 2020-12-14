Süt üreticilerine iyi haber

Pakdemirli, “Ulusal Süt Konseyi, 2021’in ilk 4 ayında geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını 2.80 litre/lira olarak ilan etmiştir. Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteğiyle paritenin 1.30’un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız” açıklamasında bulundu. Ayrıca piyasalardaki karkas alım fiyatlarının üreticilerin büyükbaş hayvan üretim maliyetlerinin altında seyrettiğini belirten Pakdemirli, “Et ve Süt Kurumu, mağduriyetleri gidermek için bugün itibarıyla karkas alım fiyatlarını arttırdı. Buna göre ithal menşeili karkas alım fiyatı 33 kilogram/ liradan 35 kilogram/liraya, yerli menşeili karkas alım fiyatı 34 kilogram/liradan 36 kilogram/liraya çıkarıldı” ifadelerini kullandı.