Süt reçeli tarifi: Süt reçeli yapmanın püf noktaları! Süt karameli nasıl yapılır?

Süt Karameli ve süt reçeli aynı mı?

Süt karameli, karemelize süt, süt reçeli ya da dulce de leche... Adına ne derseniz deyin, tadı mükemmel bir karamel elde ediyorsunuz. İster ekmek üstüne sürün, ister kaşık kaşık yiyin ya da keklerde, pudinglerde kullanın. Normal sütle de, yoğunlaştırılmış sütle de hazırlayabilirsiniz.

Süt reçeli tarifi

Malzemeler

1 litre tam yağlı inek sütü

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı karbonat ya da kabartma toz

1 paket krema

Süt reçeli nasıl yapılır?

Süt reçeli tarifini diğer tariflerden ayıran en önemli özelliği süt ile yapılıyor olmasıdır. Aniden gelen tatlı krizlerinize de ilaç gibi gelecek olan süt reçeli tarifini evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Süt reçeli refika, arda'nın mutfağı ve kazakistan süt reçeli tadında tarif. Diğer reçellere göre kemik sağlığınıza da kalsiyum desteği sağlayacak olan süt reçelini gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

1. adım: Süt, vanilya ve şekeri derin bir tencereye koyup kaynatın. Kaynayan sütün içine karbonatı ekleyin ve kremyaı ekleyip çırpın.

2. adım: Bu aşamada dikkatli olun çünkü karbonat veya kabartma tozu eklediğinizde sütünüz kabaracak. Orta ateşte ara sıra karıştırarak 2 saat kadar pişirin.

3. adım: Reçel kıvamına gelince ocaktan alın ve kuru kavanozlara boşaltın soğumaya bırakın. Soğuyan reçellerinizi buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Süt reçelinin aynı zamanda sağlık açısından da faydaları bulunmaktadır. Süt reçelinin faydalarını bir beslenme tablosu üzerinde göstererek ne derece faydalı olduğunu vitamin ve mineral değerlerine bakarak öğrenebilirsiniz.

Süt reçeli yapmanın püf noktaları

Sütle şekeri ağır ateşte ara ara karıştırarak en az 1 saat kadar pişirin. Sütün içerisindeki suyun buharlaşıp yoğunlaşması gerekiyor. Süt kaynadıkça yoğun bir kıvam almaya ve rengi önce sarı sonra da kahverengine dönmeye başlayacaktır. Kıvam alması kısık ateşte en az 1 saatinizi alır.

Süt reçeli hangi yöreye ait?

Eskişehir'in geleneksel tatlarından olan süt reçeli bazı tatlılara sos olarak kullanılıyor. Süt reçeli, süt içemeyen çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla sıklıkla tercih ediliyor.

Japon süt reçeli: Japonya'da tadıp çok beğeniyor, tarifi "sır" denilerek verilmiyor.

Süt reçeli nerelerde kullanılır?

-Kurabiye yapımında dolgu olarak kullanılabilir.

-Cheesecake yapımında cheesecake karışımında kullanılırken üzeri için sos olarakta kullanılır.

-Brownielerde üzerlerine sos olarak kullanılır ve lezzeti artırır.

-Dondurma yapımında içerik olarak kullanılır ve aroma katar.