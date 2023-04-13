Süt kaymağı yapımı (Mutlaka deneyin): Hazır ya da inek sütü ile yapılabilir! Dünyanın hayran kaldığı Anadolu lezzeti

Süt Kaymağı Yapımı (Mutlaka Deneyin) Tarifi İçin Malzemeler

1 paket krema

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası

Süt Kaymağı Yapımı (Mutlaka Deneyin) Tarifi Nasıl Yapılır?

Ufak bir tencereye, krema, süt ve mısır nişastası koyulur. (Başka nişasta kullanmayın) Kaşık ile karıştırılarak homojen kıvama getirilir. Ocağa alınır ve kısık ateşte koyulaşana, kaynayana kadar karıştırılır. Kaynamaya gelince 2 dakika daha karıştırılarak pişirilir. Ocaktan alınır, orta boy diktörtgen bir kaba boşaltılır. Streç film ile kaymağa temas edecek şekilde streçlenir. Oda ısısında soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra buz dolabında en az 4-5 saat dinlendirilir. Süre sonunda streç üzerinde sıyrılır, kaymak bıcakla ikiye kesilir 2 adet rulo yapılır. Kahvaltıda bal, çikolata vb. Eşliğinde servis edilir. Afiyet olsun.

NOT: Dilerseniz bu tarifi tatlıların üzerinde de kullanabilirsiniz.

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