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Gündem 'Süt banyosu' skandalını böyle savundu! 'İç çamaşırlarım...'
Gündem

'Süt banyosu' skandalını böyle savundu! 'İç çamaşırlarım...'

Konya'da bir süt fabrikasında süt kazanında banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Dezenfektan kazanına girdiğini ileri süren şahıs, "İç çamaşırlarım üzerimdeydi" diyerek kendini savunmaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:33:00 -
'Süt banyosu' skandalını böyle savundu! 'İç çamaşırlarım...'

Konya'da büyük tepki toplayan 'süt banyosu' skandalının zanlıları tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde, "Süt değildi, dezenfektan kazanıydı. Kazana iç çamaşırlarımla girdim" diyerek kendini savundu.

"İç çamaşırlarımla girdim"

Son sözü ise savcılık soruşturması sürecinde bilirkişiler söyleyecek.

Konya'dan Türkiye'ye yayılan görüntülerde süt teknesi içinde banyo yaptığı görülen Emre Sayar, ifadesinde, "Bu işyerinde 4 aydır çalışıyorum. O gün süt toplama merkezindeki soğutma tanklarını temizliyordum. Depo görevlisi Uğur Turgut yanıma gelerek 'Dezenfektan kazanının içine gir de bir video çekelim' dedi. Önce kabul etmedim ancak Uğur ile samimi olduğumuz için kabul ettim. Dezenfektan teknesine sıcak su dökerek tekneyi hazırladım. Üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. İç çamaşırlarımla teknenin içerisine girdim. Uğur da telefonu ile beni videoya aldı. Uğur'a 'Sakın bir yerde paylaşma demiştim. Uğur da 'Tamam' demişti. 5 Kasım'da tanıdıklarım beni arayarak internette videomu gördüklerini söyleyince videonun paylaşılmış olduğunu anladım. Sonra Uğur beni aradı. 'Polis bizi çağırıyor' dedi. Ben kesinlikle süt ile banyo yapmadım. Dezenfektan teknesinde süt lekesi kalmış sıcak su ile banyo yaptım. Süt tankları zaten -4 derece olur ve içine girilemez" iddialarında bulundu.

"Bir dakika içinde silmiştim"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; görüntüleri çeken Uğur Turgut da "O gün temizlik yapıyorduk. Emre'ye 'Kazana gir de video çekelim' dedim. Emre üzerindeki kıyafetleri çıkarıp iç çamaşırlarıyla dezenfektan kazanına girdi ben de videoya çektim. Süt ile banyo yapmadı süt lekesi olan dezenfektan kazanında banyo yaptı. Aynı gün TikTok adlı uygulamada videoya düzenleme yaptım. Videoyu yaklaşık bir dakika içinde silmiştim. Polis beni arayınca videonun yayıldığını anladım" iddialarında bulundu.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada banyo yapılan kazanda süt mü yoksa dezenfektan mı olduğuna dair bilirkişi raporu da alınacak. Soruşturma sürüyor.

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