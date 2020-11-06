Süt banyosu görüntülerinin ardından karar!

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasından sonra gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut'un tutuklandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Konya'daki bir süt toplama merkezinde bir çalışanın teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşmasından sonra dün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulanmıştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Bunun ardından firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tepkilere neden olan görüntülerdeki kişinin iş akdinin feshedildiği ve hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyurulmuştu.